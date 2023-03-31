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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 31 Mart Cuma 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yaptığı açıklada, "Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı. İşte 31 Mart 2023 Cuma il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:01 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:01
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

UYARILAR

YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağnak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunun iç kesimlerinde kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

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