Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 31 Mart Cuma 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yaptığı açıklada, "Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı. İşte 31 Mart 2023 Cuma il il hava durumu raporu...