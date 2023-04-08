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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 8 Nisan Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Nisan 2023 Cumartesi il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 08:50
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Göller Yöresi ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

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