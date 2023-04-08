Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Göller Yöresi ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu