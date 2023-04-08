Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.