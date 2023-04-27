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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 27 Nisan Perşembe hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıkalr artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerine yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 08:51 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 08:51
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerine yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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