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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 29 Nisan Cumartesi hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Ege Bölgesi'nde havanın, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 08:57
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Finike çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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