Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.