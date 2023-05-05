Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı