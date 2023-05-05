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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 5 Mayıs Cuma hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 09:04 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 09:11
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İç ve Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

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