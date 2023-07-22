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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün 22 Temmuz Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 22 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:48 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:58

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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