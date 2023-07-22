Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den 22 Temmuz Cumartesi hava durumu tahmini

Bugün 22 Temmuz Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte 22 Temmuz Cumartesi hava durumu...