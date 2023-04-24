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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den dikkat çeken hava durumu raporu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den dikkat çeken hava durumu raporu

İzmir'de bugün 24 Nisan Pazartesi hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 24 Nisan Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 08:57
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Nisan Pazartesi günü için yayınladığı hava durumu raporunda hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu raporu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu raporu

EGE

Parçalı, iç kesimleri çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz( Hatay haric) ile Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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