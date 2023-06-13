Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı

Bugün 13 Haziran Salı İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi) yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Haziran Salı hava durumu...
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 09:11