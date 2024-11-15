Hava daha da soğuk olacak! Meteoroloji’den son hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı