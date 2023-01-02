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Haberler Galeri Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

Bugün 2 Ocak Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi'nde yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın ilk günü hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ocak Pazartesi günü hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:20
Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

2 Ocak 2023 Pazartesi günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Az bulutlu

Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

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