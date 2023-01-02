Hava durumu 2 Ocak Pazartesi

Bugün 2 Ocak Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi'nde yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın ilk günü hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ocak Pazartesi günü hava durumunun detayları...