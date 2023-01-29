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Haberler Galeri Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

Bugün 29 Ocak Pazar İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi'nde yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın sonunda hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:27
Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

Bugün 29 Ocak 2023 Pazar günü için yapılan son değerlendirmelere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.

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Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

EGE

Çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu

Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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