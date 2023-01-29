Hava durumu 29 Ocak 2023 Pazar

Bugün 29 Ocak Pazar İzmir'de hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? İzmir'de kar ne zaman yağacak? Ege Bölgesi'nde yağmur veya kar yağışı bekleniyor mu? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın sonunda hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte hava durumunun detayları...