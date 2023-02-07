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Haberler Galeri Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Kar yağışı duracak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 7 Şubat Salı 2023 hava durumunun detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 09:31
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

Ülkemiz genelinde bugün 7 Şubat 2023 havanın çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu 7 Şubat Salı 2023
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI: Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu 7 Şubat Salı 2023
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu 7 Şubat Salı 2023
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

EGE

Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 3°C

Çok bulutlu

Hava durumu 7 Şubat Salı 2023
Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Mersin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

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