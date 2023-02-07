Hava durumu 7 Şubat Salı 2023

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Kar yağışı duracak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın kuzey ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 7 Şubat Salı 2023 hava durumunun detaylar...