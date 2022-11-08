İzmir'de hava durumu- 8 Kasım Salı

Haftanın ikinci günü plan yapanlar bugün 8 Kasım 2022 Salı havanın nasıl olacağını araştırıyor. İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? soruları merak edilyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte diğer bölgelerde hava durumu detayları...