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Haberler Galeri İzmir'de hava durumu- 8 Kasım Salı

İzmir'de hava durumu- 8 Kasım Salı

Haftanın ikinci günü plan yapanlar bugün 8 Kasım 2022 Salı havanın nasıl olacağını araştırıyor. İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hava nasıl olacak? soruları merak edilyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte diğer bölgelerde hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 08:55 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 08:59
Hava durumu- 8 Kasım Salı
Hava durumu- 8 Kasım Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava durumu- 8 Kasım Salı
Hava durumu- 8 Kasım Salı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

Hava durumu- 8 Kasım Salı
Hava durumu- 8 Kasım Salı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

Hava durumu- 8 Kasım Salı
Hava durumu- 8 Kasım Salı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu- 8 Kasım Salı
Hava durumu- 8 Kasım Salı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu

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