Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.