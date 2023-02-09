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Haberler Galeri Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl? Deprem bölgesinde şiddetli kar yağışı olacak mı? Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte tüm iller için 9 Şubat Perşembe 2023 hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:01 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2023 Perşembe 09:14
Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Deprem bölgesinde hava nasıl? 9 Şubat 2023 Perşembe tüm ülkenin hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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