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Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İzmir'de bugün 3 Mart Cuma 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte 3 Mart Cuma 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 09:01
Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Toz Taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne Hariç) yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah erken saatlerde Trakya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Adana'nın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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