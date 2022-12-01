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Haberler Galeri Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

İzmir ve Ege'de bugün 1 Aralık Perşembe 2022 hava nasıl olacak? İzmir'de hangi ilçelerde yağış bekleniyor? soruları plan yapanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Aralık Perşembe hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 08:44 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 08:49
Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ( Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale'nin güney ve batısı ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın! Kuvvetli olacak...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

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