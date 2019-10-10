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Havada duran adamın sırrı görenler hayrete düşürdü

Sokaklarda veya videolarda gördüğünüz hava asılı duran adamları hatırlıyorsunuzdur. İlk gördüğünüzde çok çekici dursa da altında büyük bir hile olduğunu biliyorsunuz. Peki illzuyonistlerin hava durma hilesi ne? İşte şeytanın aklına gelmeyecek o hile.

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





