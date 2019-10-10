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> Havada duran adamın sırrı görenler hayrete düşürdü
Havada duran adamın sırrı görenler hayrete düşürdü
Sokaklarda veya videolarda gördüğünüz hava asılı duran adamları hatırlıyorsunuzdur. İlk gördüğünüzde çok çekici dursa da altında büyük bir hile olduğunu biliyorsunuz. Peki illzuyonistlerin hava durma hilesi ne? İşte şeytanın aklına gelmeyecek o hile.
Giriş Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:43
Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:46
Sokak sanatçılarının en çok yaptığı illüzyon numaralarından biri de havada duran adam gösterisidir. Peki bu numarayı nasıl yapıyorlar? İşte cevabı...
Sokaklarda havada duran, bir bastona tutunup yerden yarım metre yükseğe çıkan o şaşırtıcı gösterinin sırrı ortaya çıktı. Havada oturma illüzyonu basit fakat ilk etapta anlayamayacağınız bir hile barındırıyor.
Göstericinin havada oturuyormuş gibi durmasını sağlayan temel şey, birbirine bağlanmış çubuklar.
Gösterici, aslında bu çubukların ucuna yerleştirilmiş tahta bir plakada oturuyor.
Ayrıca bu pozisyonun tamamen doğal durmasını sağlayan çubuklara bağlı özel bir kıyafet de var.