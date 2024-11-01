Havalar soğumaya başlıyor! Ege'de sıcaklıklar düşecek mi? 1 Kasım 2024 hava durumu tahmini
Son dakika haberleri... Meteoroloji bugün (1 Kasım Cuma) hava durumu tahminini paylaştı. Hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? soruları yanıt bulundu. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 1 Kasım Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.