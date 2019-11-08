Havalimanı güvenliğine takılan ilginç şeyler

Şüpheli hareketleri nedeniyle xray cihazından geçirilen kadının elbise, kozmetik ürünleri ve sandaletlerinin içine özenle gizlenmiş 4.4 kilogram kokain bulundu.
GÜVENLİK ÖNEMLERİ İSYAN ETTİRDİ!
ABD'deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı.
Amerikan Ulaştırma Otoritesi ülkede 68 havalimanında kullanılan ve yolcuları tamamen çıplak gösteren tarayıcıların yeterli olmadığına karar vererek havalimanı güvenlik görevlilerine şüpheli gördükleri kişileri "elleyerek" arama yetkisi vermişti.
Yetki kapsamında görevlilerin yolcuların cinsel oranlarına ve göğüslerine dokunma serbestisi bulunuyordu.