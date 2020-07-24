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Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





