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Haberler Galeri Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 15:33
Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Sudan 2 milyon 504 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi. Büyük Sahra Çölü'nün doğu ucunu meydana getiriyor.

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Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Durum böyle olunca çölde araçları taşımak için ilginç bir çözüm üretmişler...

Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

Kamyon kasasına 7 aracı aynı anda yükleyip taşımak.

Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı

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Havuzda yüzerken hayatının şokunu yaşadı
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