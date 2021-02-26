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Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar herkesi şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





