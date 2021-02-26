  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Afrika'da çekilen bazı fotoğraflar herkesi şaşırtıyor. Serinlemek için havuza giren çift davetsiz misafiri karşılarında görünce hayatlarının şokunu yaşadı. İşte sadece Afrika'da görülebilecek fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 14:44
Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Sudan 2 milyon 504 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi. Büyük Sahra Çölü'nün doğu ucunu meydana getiriyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Durum böyle olunca çölde araçları taşımak için ilginç bir çözüm üretmişler...

Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Kamyon kasasına 7 aracı aynı anda yükleyip taşımak.

Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...

Bazı durumlar sadece Afrika'ya özgüdür. İşte objektiflere takılan ilginç anlar...

Havuzdayken hayatının şokunu yaşadı! Fil birden karşısına çıktı...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şok etti
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şok etti