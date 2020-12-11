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Haberler Galeri "Hayalet köy"'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

"Hayalet köy"'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce mübadele ile Rumların boşalttığı ve günümüzde "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'nde, kış aylarında da bölgede etkili olan sisle birlikte oluşan güzel manzara ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:23 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 13:26
Hayalet köy'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri, her yıl özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayaköy kış aylarında da terkedilmiş evler arasına süzülen sisin de etkisiyle ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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Hayalet köy'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Bölgede etkili olan sisi görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, güneş doğmadan ören yerine gelerek hem eşsiz fotoğraflar çekme fırsatı buluyor, hem de tarihin içinde yolculuğa çıkıyor. Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.

Hayalet köy'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce ev ve köyün zirvesinde bir yapıda dalgalanan Türk bayrağı ile hayranlık uyandırıyor.

Hayalet köy'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

"KIŞIN BİZE DOĞAL BİR STÜDYO OLUŞUYOR"

Fotoğraf sanatçısı Semih Soycan, AA muhabirine, ilçenin en önemli turistik noktalarından olan Kayaköy'ün eşsiz manzarası ile fotoğraf tutkunları cezbettiğini söyledi.

Terkedilmiş evlerin turistlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çektiğini belirten Soycan, "Kışın bize doğal bir stüdyo oluşuyor. Havanın yağmasının ardından ertesi günü etkili olan sis doğal bir güzellik oluşturuyor. Bu anlamda Kayaköy, sektörümüzle ilgili önemli yere sahip." dedi.

Hayalet köy'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Soycan, bölgede ani hava değişimleri nedeniyle sisin sıklıkla etkili olduğunu, böylece Kayaköy'ün de hayalet şehri andırdığını ifade etti.

Güneş doğmadan önce fotoğraf çekmek için bölgeye geldiklerini ve belli noktalardan Kayaköy'ü görüntülediklerini anlatan Soycan, "Bölgede evlenen birçok çift de Kayaköy manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Terkedilmiş kaya evler, fotoğrafa farklı bir hava veriyor. Buraya hayalet köy denmesinin en büyük sebebi de sis. Terkedilmiş kaya evler sisle bütünleşince hayalet şehir gibi görünüyor. Gün aydınlanırken sis de yavaşça dağılıyor." diye konuştu.

Soycan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Kayaköy fotoğraflarının da birçok fotoğraf sanatçısı ve vatandaşın beğenisini topladığını dile getirdi.

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