"Hayalet köy"'den muhteşem görüntüler! Kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Soycan, bölgede ani hava değişimleri nedeniyle sisin sıklıkla etkili olduğunu, böylece Kayaköy'ün de hayalet şehri andırdığını ifade etti.

Güneş doğmadan önce fotoğraf çekmek için bölgeye geldiklerini ve belli noktalardan Kayaköy'ü görüntülediklerini anlatan Soycan, "Bölgede evlenen birçok çift de Kayaköy manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Terkedilmiş kaya evler, fotoğrafa farklı bir hava veriyor. Buraya hayalet köy denmesinin en büyük sebebi de sis. Terkedilmiş kaya evler sisle bütünleşince hayalet şehir gibi görünüyor. Gün aydınlanırken sis de yavaşça dağılıyor." diye konuştu.

Soycan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Kayaköy fotoğraflarının da birçok fotoğraf sanatçısı ve vatandaşın beğenisini topladığını dile getirdi.