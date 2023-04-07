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Hayalindeki evi TIR'dan yaptı! Yaptıkları sosyal medyayı salladı
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı! Yaptıkları sosyal medyayı salladı
Tam bir teknoloji harikası olan bu tır kasası özel bir sistem ile muhteşem bir eve dönüşüyor. İşte hayalindeki evi tırın kasasından yapan adamın adım adım yaptıkları...
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 15:31
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı
Tırını hayalindeki eve dönüştüren adamın yaptıkları şoke etti. İşte adım adım yaptığı dönüşümler...
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı
Hayalindeki evi TIR'dan yaptı