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Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...

Tam bir teknoloji harikası olan bu tır kasası özel bir sistem ile muhteşem bir eve dönüşüyor.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020 Salı 13:38
Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...


Tam bir teknoloji harikası olan bu tır kasası özel bir sistem ile muhteşem bir eve dönüşüyor! Eski bir tır kasasını satın aldı ve onu bir yaşam alanına çevirdi. İşte o mobil ev...

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Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...


Dışarıdan bakıldığında içindeki konforu tahmin etmek imkansız.

Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...

Rusya'da yaşayan bir genç kız, babasına ait olan tırın için 90 gün içinde bakın nasıl standart bir ev haline getirdi..

Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...
Hayalindeki evi TIR'ın içine yaptı! Gören hayran kalıyor...
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