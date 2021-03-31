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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

Hayat Bilgisi dizisinde hademe Mennan karakterine hayat vererek dizinin sembol isimlerden birisi haline getiren Erdal Türkmen'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalara kazınan Mennan'ın sosyal medyayı sallayan son hali...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:56
Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan hademe Mennan'ı hatırlamayanımız yoktur.

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Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

Temiz kalbiyle duygulandırıyor, amirine dizdiği övgülerle kahkahaya boğuyordu.

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

İşte Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

Serdar Ortaç

Hayat Bilgisi'nin unutulmaz ismi yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi! İnanılmaz değişim...

Şoray Uzun

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