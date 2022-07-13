Hayatınızı kolaylaştıracak 15 hayat hilesi!

KAVANOZLARIN ÜZERİNDEKİ ETİKETLER

Kavanoz içerisinde satın aldığınız herhangi bir yiyecek bittikten sonra kavanozu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiket her yıkamada aşınır ve yapışkan bir hal alır. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.

