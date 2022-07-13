Hayatınızı kolaylaştıracak 15 hayat hilesi!
İşte günlük yaşantınızda, evinizde, iş yerinizde ve dışarıdayken kullanabileceğiniz hayatınızı kolaylaştırmaya yarayacak 15 püf nokta...
Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:34
Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 16:34
BARDAKLARIN İÇ İÇE GEÇMESİ
Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaşça sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
BEZ AYAKKABILARIN TEMİZLİĞİ
Bez ayakkabılarınızı kullanmadığınız ya da atacağınız bir yastık kılıfının içine koyun ve daha sonra çamaşır makinesinde yıkayın. Bez ayakkabılarınızın ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.
KAVANOZLARIN ÜZERİNDEKİ ETİKETLER
Kavanoz içerisinde satın aldığınız herhangi bir yiyecek bittikten sonra kavanozu kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat üzerinde etiket her yıkamada aşınır ve yapışkan bir hal alır. Bu sorundan kurtulmak için etiketin üzerine yemeklerde kullanılan margarini sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Etiket ve yapışkan madde kolayca çıkacaktır.
AYAKKABILARIN SIKMASI
Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızı birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz.
GÖZLÜK VİDALARININ GEVŞEMESİ
Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere vidayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz etkili olacaktır.