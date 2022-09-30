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Haberler Galeri Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

Müslümanların bayramı olan cuma gününde sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler cuma mesajlarını araştırıyor. Bugün camiler cuma namazını eda etmek isteyenlerle dolup taşacak, eller semaya açılacak. İşte bugüne özel resilmli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 08:47
Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

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Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Hayırlı Cumalar... En güzel, resimli cuma mesajları...

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

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