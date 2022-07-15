Hayırlı Cumalar! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

Müslümanların bayramı olan cuma gününe kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Binlerce kişinin camilere koşarak namazlarını eda edeceği bugün de eller semaya açılacak. Hem sevdiklerinin cumasını kutlamak hem de sosyal medyada paylaşımda bulunmak için cuma mesajları da araştırılmaya başlandı. İşte en güzel, resimli cuma mesajları...