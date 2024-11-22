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Haberler Galeri Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

Hayırlı cumalar mesajları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler ve sosyal medya üzerinden cuma mesajı paylaşmak isteyenler cuma mesajlarını araştırıyor. En güzel, resimli cuma mesajlarını derledik. İşte resimli, dualı cuma mesajları...

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Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

Allah`ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...
Hayırlı cumalar mesajları 22 Kasım! Resimli, dualı cuma mesajları...