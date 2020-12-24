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Haberler Galeri Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları Perşembe akşamından itibaren araştırılmaya başlanıyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel, resimli, dualı cuma mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel, resimli Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:01 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 17:04
Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

DUALI CUMA MESAJLARI

* Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

* İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

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Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

* Allah'ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

* Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz. Peygamberimizin (s.as.) nurundan, şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin.

Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

Allah'ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah'ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: "Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah"ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 53)

Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah'ım! Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.

Hayırlı Cumalar mesajları! Dualı, resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı cumalar.

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