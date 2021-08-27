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Haberler Galeri Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

Müslümanların bayramı olan Cuma gününe kavuşmanın sevinci yaşanıyor. Sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler en güzel, resimli, dualı cuma mesajlarını araştırıyor. İşte bugüne özel, yeni resimli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları....

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:49
Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

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Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

Hayırlı cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları....

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

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Günlük burç yorumları-27 Ağustos Cuma