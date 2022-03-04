Hayırlı Cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İslam alemi için en kutsal günlerden olan bu cuma gününde de camiler dolacak, eller semaya açılacak. İşte bugüne özel resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...