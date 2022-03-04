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Hayırlı Cumalar mesajları! En güzel, resimli, dualı cuma mesajları...
Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İslam alemi için en kutsal günlerden olan bu cuma gününde de camiler dolacak, eller semaya açılacak. İşte bugüne özel resimli, dualı hayırlı cumalar mesajları...
Giriş Tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 08:49Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 08:49
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Müslümanların bayramı olan cuma gününde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler ve sosya medyada cuma mesajı paylaşmak isteyenler en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel, en yeni resimli cuma mesajları...
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
"Allah`ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."