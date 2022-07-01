Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel hayırlı cumalar mesajlarını araştırıyor. Müslümanların bayramı olan cuma gününde camiler dolup taşacak. İşte bugüne özel en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 08:43Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 08:45
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"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."