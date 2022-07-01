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Haberler Galeri Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyenler en güzel hayırlı cumalar mesajlarını araştırıyor. Müslümanların bayramı olan cuma gününde camiler dolup taşacak. İşte bugüne özel en güzel, resimli, dualı cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 08:43 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 08:45
Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Allah`ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Hayırlı cumalar mesajları! Resimli, dualı cuma mesajları...

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

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