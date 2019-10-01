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Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Namık Kemal Lisesi, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinin bir bölümünü kedi, köpek ve tavuklara ayırdı.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 17:46 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 17:47
Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

Konak'ta bulunan Namık Kemal Lisesi yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için oldukça ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Okulda beslenen kedi, köpek, tavuklar için bahçenin bir bölümünde düzenleme yapıldı, kafesler oluşturuldu. Yine okul koridoruna da akvaryumlar konuldu.

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Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

Doğal yaşam alanını andıran okulun en çok sevilen hayvanı ise 'Namık' isimli papağan. Namık için Okul Müdürü Mustafa Dişbudak'ın odasında ağaç dallarından oluşan özel bir alan yaratıldı.

Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

Okulun maskotu haline dönüşen papağan, öğrenciler ve idareciler tarafından elle besleniyor. Öğrenciler, kedilere ve köpeklere kuru mama verirken, Namık'ı ise elma, ceviz, çiğdem gibi gıdalarla besliyor.

Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

Okul Müdürü Mustafa Dişbudak, daha önce okulda zaten kedi ve köpeklerin olduğunu, ilk bakılan 'Black' adlı köpek öldükten sonra okul bahçesine gömüldüğünü, yine 21 yıl boyunca okulda bakılan Pamuk'un da kedi sevgisini okula aşıladığını söyledi.

Hayvanat bahçesi gibi lise: Namık Kemal Lisesi

Bugün bu sevginin 5 kedi, 3 köpek, 3 Tokat tavuğu ve 1 papağanla büyüyerek devam ettiğini belirten Mustafa Dişbudak, "Ben geldikten sonra 'Okulun bahçesi geniş, bir köpek sahiplenelim' dedim. Çok fazla dışarda gezen hayvan var. Bir çoban köpeği aldık, okula getirdik. Okul için bu kadar olumlu olacağını düşünmemiştim. Öğrencilerimiz çok güzel sahiplendi. Köpeğe 'Bozok' ismi konuldu. Bozok eski sahibinin evine gitmek isterken iki büyük trafik kazası geçirdi. Bel kemiği kırıldı. Öğrencilerimiz, Bozok'un tedavisi için çok yoğun mesai harcadılar, birebir ilgilendiler. Şimdi durumu çok iyi" dedi.

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