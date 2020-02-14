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Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

Hayvanat bahçesini dolaşmak isteyen küçük kız ailesi ile birlikte şehrin en büyük hayvanat bahçesine gittiğinde hayatının en korku dolu anını yaşaşdı. Küçük kız pandaların bulunduğu kafese düşünce korku dolu anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 15:07 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020 Cuma 15:08
Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı

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Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

Önce uzatılan bambu sopasıyla kendini yukarı çekemeyen kızı birkaç kişinin tuttuğu rehber kurtarmayı başardı.

Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

Zararsız olduğu bilinen ve otobur tek ayı cinsi olan pandaların küçük kıza yaklaşmasıysa, çığlıkların artmasına neden oldu. Küçük kız olayı yara almadan atlatırken, her ihtimale karşı hastaneye götürülerek sağlık durumu kontrol edildi.

Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

Çin'in en büyük sembollerinden biri olan siyah beyaz pandalar normal şartlarda insanlara saldırmıyor. Sadece etobur cinsi kırmızı pandalar saldırgan olabiliyor. Ancak büyük pençelere ve sivri dişlere sahip olmaları kimilerini korkutabiliyor.

Hayvanat bahçesinde kan donduran anlar!

2008'de Hong Kong Ocean Park ve 2016'da Nançang Hayvanat Bahçesi'nde bakıcılarına saldıran pandalar, bu kişileri ayağından ısırarak derin yaralar açmıştı.

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