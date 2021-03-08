Haberler
Galeri
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Seneler önce hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir kez daha servis edilmeye başlandı. Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların arasına giren adamın paramparça edildiği görülüyor. İşte dehşete düşüren o anlar...
Giriş Tarihi: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:15
Hayvanat bahçesinde kaplanların yaşam alanına giren kaplan yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi.