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Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Seneler önce hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir kez daha servis edilmeye başlandı. Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların arasına giren adamın paramparça edildiği görülüyor. İşte dehşete düşüren o anlar...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
Hayvanat bahçesinde kaplanların yaşam alanına giren kaplan yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi.