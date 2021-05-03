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Haberler Galeri Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Seneler önce hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir kez daha servis edilmeye başlandı. Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların arasına giren adamın paramparça edildiği görülüyor. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Hayvanat bahçesinde kaplanların yaşam alanına giren kaplan yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi.

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Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

İşte o anlar...

Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi
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