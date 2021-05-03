Haberler Galeri Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Hayvanat bahçesinde kaplana yem oldu! Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Seneler önce hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada bir kez daha servis edilmeye başlandı. Görüntülerde hayvanat bahçesinde bulunan kaplanların arasına giren adamın paramparça edildiği görülüyor. İşte dehşete düşüren o anlar...