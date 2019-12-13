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Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Hayvanların doğada yaptıkları devasa yapıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğa bilimcileri tarafından görüntülenen yapılar, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. İşte doğadaki hayvanlar tarafından yapılan ve hayranlık uyandıran o yapılar...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 15:15 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 15:20
Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Philetairus socius kuşlarının apartman binalarına benzeyen yuvalarında 400 kadar kuş birlikte yaşar.

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Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Ve aynı yuva, yüz yıl boyunca farklı jenarasyonlar tarafından kullanılabilir.

Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Bazı yuvalar o kadar büyüktür ki inşa edildiği ağacı bile yıkabilir.

Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Çubuk, sarmaşık ve çamur gibi maddeler kullanılarak oluşturulan yuvadaki girişler aşağıdandır.

Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü

Girişte yırtıcılara karşı güvelik sistemi olarak kesici ve delici çubuklarla dolu bupi tuzaklarından oluşan tüneller vardır.

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