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Hayvanlar tarafından inşa edilen bu yapılar görenleri hayrete düşürdü
Hayvanların doğada yaptıkları devasa yapıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Doğa bilimcileri tarafından görüntülenen yapılar, sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. İşte doğadaki hayvanlar tarafından yapılan ve hayranlık uyandıran o yapılar...
Giriş Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 15:15Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019 Cuma 15:20
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Philetairus socius kuşlarının apartman binalarına benzeyen yuvalarında 400 kadar kuş birlikte yaşar.