Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evli olan ve bir bebeği olan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Peki Hazal Kaya'nın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...