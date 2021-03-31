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Haberler Galeri Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evli olan ve bir bebeği olan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Peki Hazal Kaya'nın sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:37
Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.

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Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Hazal Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi. Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990'da İstanbul'da doğan Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur.

Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat'ta büyüdü. Hazal kaya'nın boyu 1,6 m olduğu biliniyor.

Hazal Kaya koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı.

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