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Haberler Galeri Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:01
Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır.

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Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir.

Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir.

Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar
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