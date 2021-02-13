Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar

İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...