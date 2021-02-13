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Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar
Hazar, Azize’nin annesi olduğunu öğrenir! İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar
İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin yeni bölümü izleyenleri ekrana kilitleyecek. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır. İşte Hercai yeni bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:55
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:01
Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır.
Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir.
Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir.
Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.