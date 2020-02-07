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> Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri kapsamında bulunduğu Kahramanmaraş'ta, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 16:29Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 16:54
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Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı.