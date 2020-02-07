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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri kapsamında bulunduğu Kahramanmaraş'ta, Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav dağıtıp, esnafı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 16:29 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 16:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli

Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile düzenlenen toplantıya katılan Bakan Albayrak, toplantı sonrası Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara etli pilav dağıttı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli

Bakan Albayrak, daha sonra, kapalı çarşı esnafını tek tek ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Bakan Albayrak, Osmaniye'deki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara pilav dağıttı! Maraş'ts sevgi seli
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