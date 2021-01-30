Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Hem bütçenizi yormayacak hem de sizi pek çok zahmetten kurtaracak bu bilgiler çok işinize yarayacak. İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak bilgiler...
Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:57
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz. Diğer yandan bant kullanarak ayak ağrınızı da azaltabilirsiniz! Ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırmak, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Klozetleri daha detaylı temizlemek isteyenler diş fırçasını bükerek, zor ulaşılan noktalardaki bakteri ve kirleri kolaylıkla temizleyebilir. Bunun için kullanılmayan diş fırçasını kırmadan bükmek gerekiyor. Bükme işlemini alimünyum folyo ile sararak çakmak yardımıyla biraz ısı verip yapabilirsiniz. Bükülen diş fırçasını klozetin ulaşılmayan bölgelerini temizlemek için kullanabilirsiniz.
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Yumurta sarısını süzgeç spatula kullanarak ayırabilirsiniz
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir. Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır.