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Haberler Galeri Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Günlük hayatta hem ev işi hem tadilat yaparken zorlanılan anlar oluyor. Ancak zamandan kazandıran pek çok pratik ve masrafsız bilgi bulunuyor. İşte hem masrafsız hem de pratik bilgiler...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 15:18
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz.

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Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır.

Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler
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