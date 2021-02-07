Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

Günlük hayatta hem ev işi hem tadilat yaparken zorlanılan anlar oluyor. Ancak zamandan kazandıran pek çok pratik ve masrafsız bilgi bulunuyor. İşte hem masrafsız hem de pratik bilgiler... Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir. Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır. Balık yemeği hazırlarken ellerinizin kokusunu gidermek için de diş macunu kullanabilirsiniz.