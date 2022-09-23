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Haberler Galeri Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Yemek yerken veya sıcak bastığında elimizin ilk gittiği gazlı ve asitli içecekler... İçeriğinde onlarca katkı maddesi olan bu içeceklerin sağlığa zararları saymakla bitmiyor ancak temizlik için işinize yarıyor. Eğer evinizde varsa hemen tuvalate dökün ve zararından çok faydasını görün...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:46 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:47
Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Birçok evde bulunan, hemen hemen her öğünün yanında tüketilen gazlı içecekler, insan sağlığı için oldukça zararlı...

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Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Bu içeceklerin içinde onlarca katkı maddesi var.

Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Sağlığımızı tehdit eden bu içecekler ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Öyle ki bir bardak asitli içecekten bulunan 10-15 adet küp şeker, obeziteden kansere kadar birçok hastalığın tetiklenmesine neden oluyor

Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Ancak sağlık için zararlı olsa da işinize yarayacak, hayatınızı kolaylaştıracak bir yararı var.

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