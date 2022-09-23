Haberler Galeri Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Hemen tuvalete dökün! Bu ürünlere çuvalla para ödemekten kurtaracak

Yemek yerken veya sıcak bastığında elimizin ilk gittiği gazlı ve asitli içecekler... İçeriğinde onlarca katkı maddesi olan bu içeceklerin sağlığa zararları saymakla bitmiyor ancak temizlik için işinize yarıyor. Eğer evinizde varsa hemen tuvalate dökün ve zararından çok faydasını görün...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:46 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





