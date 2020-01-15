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Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

Başkentte düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi ve Yarışması'nda, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen, rengarenk tüyleri ve ibikleriyle tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar podyuma çıktı.Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Akyurt'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 70 ırktan bin 700 tavuk, horoz ve çeşitli kümes hayvanları yer aldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan İbrahim Erkan, Osmanlı süs tavuğunda Türkiye birincisi oldu. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:03
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

Başkentte düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi ve Yarışması'nda, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen, rengarenk tüyleri ve ibikleriyle tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar podyuma çıktı.

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Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Akyurt'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 70 ırktan bin 700 tavuk, horoz ve çeşitli kümes hayvanları yer aldı.

Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan İbrahim Erkan, Osmanlı süs tavuğunda Türkiye birincisi oldu.

Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

İşte hepsi birbirinden güzel kümes hayvanları ve Osmanlı süs horozu ve tavuğu kategorisinde Türkiye birincisi olan tavuk...

Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!
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