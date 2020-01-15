Hepsi birbirinden güzel! Kümes hayvanları podyumda yarıştı!

Başkentte düzenlenen 4. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi ve Yarışması'nda, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen, rengarenk tüyleri ve ibikleriyle tropik kuşları aratmayan özel cins tavuk ve horozlar podyuma çıktı.Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Akyurt'taki bir otelde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 70 ırktan bin 700 tavuk, horoz ve çeşitli kümes hayvanları yer aldı. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan İbrahim Erkan, Osmanlı süs tavuğunda Türkiye birincisi oldu. İşte fotoğraflar...