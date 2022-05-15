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Hepsi 'çirkin' olmak için! Her seferinde 3 saat uğraşıyorlar
Hepsi 'çirkin' olmak için! Her seferinde 3 saat uğraşıyorlar
Notre Dame'ın Kamburu'ndaki çirkin karakter Quasimodo'yu bale sahnesinde canlandıran Serhat Yetkinoğlu, her temsil öncesi yaklaşık 3 saat süren plastik makyajla bambaşka biri oluyor. zmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Serhat Yetkinoğlu, "Makyaj sanatçımız her temsilden önce 2,5-3 saat önce gelip bu makyajı benim yüzüme yerleştiriyor ve ben temsile sonra başlayabiliyorum. Çok detaylı, çok ince düşünülmüş ve çok zor ama sonunda mutluluk finali var. Her şey o alkışı alabilmek için" dedi.
Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:31
Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:41
Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanından uyarlanan balede "dünyanın en çirkin karakterini" canlandıran İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Serhat Yetkinoğlu, her temsil öncesi 3 saatlik zorlu makyaj sürecinin sonunda farklı bir görünüme bürünüyor.
Notre Dame'ın Kamburu, İzmir Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor. "Güzeller güzeli" Esmeralda ile kambur, sağır Quasimodo'nun sevgi ve acı dolu hikayesinin etkileyici anlatımında, saatler süren plastik makyajın da çok özel bir yeri bulunuyor.
Çirkin görüntüsünün altında yumuşak bir kalp taşıyan ve Çingene kızı Esmeralda'ya büyük bir hayranlık besleyen Quasimodo karakterini canlandıran balet Serhat Yetkinoğlu, her temsil öncesi makyaj sanatçısı Nurhan Akay'ın sandalyesinde saatlerini geçiriyor.
Sanatçının yüz kalıbını çıkaran, modelajını ve tasarımını tamamlayan, ardından da farklı plastik makyaj malzemelerinden dökümler gerçekleştirerek aylar süren bir çaba sonucu "prosthetic silicone mask" hazırlayan Akay, gösteriden önce yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla bu tasarımı baletin yüzüne yerleştiriyor.
Akay, tasarımı balete uyarladıktan sonra yeniden boyama işlemi gerçekleştiriyor ve makyajını tamamlıyor.