Hepsi ’çirkin’ olmak için! Her seferinde 3 saat uğraşıyorlar

Notre Dame'ın Kamburu'ndaki çirkin karakter Quasimodo'yu bale sahnesinde canlandıran Serhat Yetkinoğlu, her temsil öncesi yaklaşık 3 saat süren plastik makyajla bambaşka biri oluyor. zmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Serhat Yetkinoğlu, "Makyaj sanatçımız her temsilden önce 2,5-3 saat önce gelip bu makyajı benim yüzüme yerleştiriyor ve ben temsile sonra başlayabiliyorum. Çok detaylı, çok ince düşünülmüş ve çok zor ama sonunda mutluluk finali var. Her şey o alkışı alabilmek için" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:31 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:41