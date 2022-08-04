Haberler Galeri Her gün 20 km yürüyor kaplumbağaları kurtarıyor!

Her gün 20 km yürüyor kaplumbağaları kurtarıyor!

Evli ve 2 çocuk babası demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor. Her gün yürüdüğü Turgutlu-Alaşehir demir yolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı. Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013'te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp hem diktiği ağaçlara bakım yapıyor hem de gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:14 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





