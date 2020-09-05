Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Ağıla geldiklerinde ilk iş olarak koyunların bekçiliğini yapan çoban köpeklerine yemeklerini veren Çakır çifti, ardından da sağdıkları 90 kadar koyunu aralarında paylaşıp yaptıkları işin en zor bölümüne başlıyor.

Feride ve Murat Çakır çifti, koyunlarını sabah ve akşam olmak üzere elleriyle günde iki kez sağıyor. Sabah ilk sağımı tamamlanan koyunlar, zengin bitki çeşitliliğine sahip Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal şekilde yemlenmeleri için meralara salınıyor. Ailece yapılan görev paylaşımı gereği, okul olmadığı zamanlar oğulları Mustafa, Ramazan ve Eren Çakır da ağılın günlük temizliğini yapıyor.