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Haberler Galeri Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Çanakkale'de yaşayan Murat Çakır ile eşi Feride Çakır, koyun yetiştiriciliği yaparak hayatını kazanıyor. Her gün elleriyle 90 koyun sağan çift, ayda 15 bin TL kazanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaide süt sağım işlemi bir saat sürüyor.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2020 Cumartesi 12:04
Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor.

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Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.

Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin köylerinde, tarım ve hayvancılık birçok ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Kaz Dağları'nın hemen yanı başındaki Muratlar Köyü'nde 3 çocuk sahibi Feride ve Murat Çakır çifti de koyun yetiştiriciliği yaparak ekmeklerini kazanıyor. 110 koyunları bulunan Çakır çifti, her sabah erken saatlerde köyün dışında bulunan ağıla giderek hem hayvanların bakımını hem de sağımını yapıyor.

Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Ağıla geldiklerinde ilk iş olarak koyunların bekçiliğini yapan çoban köpeklerine yemeklerini veren Çakır çifti, ardından da sağdıkları 90 kadar koyunu aralarında paylaşıp yaptıkları işin en zor bölümüne başlıyor.

Feride ve Murat Çakır çifti, koyunlarını sabah ve akşam olmak üzere elleriyle günde iki kez sağıyor. Sabah ilk sağımı tamamlanan koyunlar, zengin bitki çeşitliliğine sahip Kaz Dağları'nın eteklerinde doğal şekilde yemlenmeleri için meralara salınıyor. Ailece yapılan görev paylaşımı gereği, okul olmadığı zamanlar oğulları Mustafa, Ramazan ve Eren Çakır da ağılın günlük temizliğini yapıyor.

Her gün bu işi yapıyorlar! Ayda 15 bin TL kazanıyorlar

Akşam yeniden ağıla toplanan koyunlar ikinci kez sağılıyor. Murat ve Feride Çakır çifti sağım için günde iki saat mesai yapıyor.

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