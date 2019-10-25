  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Hemen her gün tüketilen bazı besinlerin sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Yemeklere eklediğimiz, salatalarda kullandığımız kimi besinler mide yanmasına sebep olabiliyor. Peki mide yanmasına sebep olan ürünler nelerdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:36
Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Besinlerde özellikle baharatlı, yağlı ve asitli gıdaları yedikten sonra, hıçkırıkla birlikte boğazda ve göğüste oluşan yanma hissine mide yanması denir. Mide yanması, en iyi alt göğüs bölgesinde ortaya çıkan ağrılı, yanma hissi olarak tanımlanır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.

Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.

Her gün tüketilen bu besinler mide yanmasına sebep oluyor!

BAHARATLI GIDALAR

Baharatlı yiyecekler mide ekşimesine neden olduğu için kötüdür. Sıklıkla sindirim hızını yavaşlatan kapsaisin adı verilen bir bileşik içerirler. Bu, midenin daha uzun süre oturacağı ve mide ekşimesi için bir risk faktörü olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir çalışma, acı tozu içeren acıyı tüketmenin sindirim hızını yavaşlattığını göstermiştir. Ayrıca, baharatlı yiyecekler zaten iltihaplı bir yemek borusunu tahriş edebilir ve bu da mide ekşimesi semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, mide ekşimeniz varsa, baharatlı yiyeceklerin alımını azaltmak en iyisidir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 25 Ekim Cuma
Günlük burç yorumları - 25 Ekim Cuma
BİZE ULAŞIN