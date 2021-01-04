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Haberler Galeri Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı

Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:17
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı

İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti. Hercai 4 kategoride ödül aldı:

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Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı

"En İyi Dizi", Reyyan ve Miran karakterleriyle "En İyi Çift", "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin, "En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi oldu.

Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı

Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök'ün paylaştığı dizinin yönetmenliğini üstleniyor.

Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
Hercai 2020’nin en iyileri arasında yerini aldı
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